Erzurumspor, Çorum FK karşısında kritik puan kaybetti

Kaynak: DHA
Erzurumspor, Çorum FK karşısında kritik puan kaybetti

1. Lig'de şampiyonluk yarışındaki Erzurumspor FK, Çorum FK ile 1-1 berabere kalarak önemli puan kaybetti. Sylla ve Burak Süleyman karşılıklı golleri attı.

1. Lig'in 33. haftasında şampiyonluk yarışındaki Erzurumspor FK, evinde Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mehmet Ali Özer'di.

MAÇIN DÖNÜM NOKTALARI

-İlk yarı gol çıkmadı

62. dakikada Sylla'nın golüyle Erzurumspor FK öne geçti

74. dakikada Burak Süleyman beraberliği getirdi

Maç 1-1 sona erdi

KADROLAR VE DEĞİŞİKLİKLER
Erzurumspor FK'da: Roshi (90+1' Koray), Yakup Kırtay (84' Toni Tasev), Teklic (Furkan Özhan)
Çorum FK'da: Landre (71' Eren Karadağ), Atakan Akkaynak (90+5' D.Avounou), Ali Akman (71' Verhydt), Burak Süleyman (90' Suat Kaya)

SARI KARTLAR
Erzurumspor FK: Sylla, Furkan Özhan, Eren Tozlu
Çorum FK: Erkan Kaş, Landre, Atakan Akkaynak

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