Erzurumspor, Çorum FK karşısında kritik puan kaybetti

1. Lig'in 33. haftasında şampiyonluk yarışındaki Erzurumspor FK, evinde Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mehmet Ali Özer'di.
MAÇIN DÖNÜM NOKTALARI
-İlk yarı gol çıkmadı
62. dakikada Sylla'nın golüyle Erzurumspor FK öne geçti
74. dakikada Burak Süleyman beraberliği getirdi
Maç 1-1 sona erdi
KADROLAR VE DEĞİŞİKLİKLER
Erzurumspor FK'da: Roshi (90+1' Koray), Yakup Kırtay (84' Toni Tasev), Teklic (Furkan Özhan)
Çorum FK'da: Landre (71' Eren Karadağ), Atakan Akkaynak (90+5' D.Avounou), Ali Akman (71' Verhydt), Burak Süleyman (90' Suat Kaya)
SARI KARTLAR
Erzurumspor FK: Sylla, Furkan Özhan, Eren Tozlu
Çorum FK: Erkan Kaş, Landre, Atakan Akkaynak