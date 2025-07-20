Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor'u tek golle geçti

Kaynak: İHA
Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor'u tek golle geçti

Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan mücadelede mavi-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Erzurumspor FK’da yeni transferlerden Adem Eren Kabak ve Brandon Baiye'nin performanslarıyla dikkat çekti. Teknik Direktör Serkan Özbalta mücadeleye Matijia Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Mustafa Fettahoğlu, Giovanni Crociata, Adem Eren Kabak, Marko Bozic ve Eren Tozlu ilk 11’iyle başladı.

TÜM OYUNCULAR DEĞİŞTİ

57. dakikada Erzurum temsilcisi tüm oyuncularını değiştirdi. Oyuna Erkan Anapa, Ömer Arda Kara, Salih Sarıkaya, Cengizhan Bayrak, Sefa Akgün, Hüsamettin Yener, Benhur Keser, Mert Önal, Kerem Erener, Eren Özdemir ve Yiğit Baran Karaoğlan dahil oldu. 58. dakikada Sefa Akgün'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Benhur Keser, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

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