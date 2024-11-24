Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük ikinci yarı başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük ikinci yarı başladı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. İşte maçtan gelişmeler...

Ligde 22 puanla 3. sırada yer alan Erzurumspor FK, son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak bir performans sergiliyordu. Mavi-beyazlı ekip, kendi sahasında kazanarak zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.

Fatih Karagümrük ise 21 puanla 4. sırada yer alıyordu. Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, Erzurum deplasmanından 3 puanla dönerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

MAÇTAN KRİTİK DAKİKALAR

Gol : 30' Göktan Gürbüz (Karagümrük 1-0 öne geçti)

Gol: 44' Wesley (Karagümrük 2-0 öne geçti)

Son Haberler
Aydın’da üreticilere yeni destekleme modelini tanıtıyor
Aydın’da üreticilere yeni destekleme modelini tanıtıyor
Meteorolo'jiden vatandaşlara uyarı: Kayseri’de don bekleniyor
Meteorolo'jiden vatandaşlara uyarı: Kayseri’de don bekleniyor
Vatandaşlardan Şehir Lokantası teşekkürü
Vatandaşlardan Şehir Lokantası teşekkürü
Çorum’da kar yağışı köyleri beyaza bürüdü! Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Çorum’da kar yağışı köyleri beyaza bürüdü! Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik Adana’da erken seçim açıklaması yaptı: "Türkiye'nin gündeminde..."
AKP Sözcüsü Ömer Çelik Adana’da erken seçim açıklaması yaptı: "Türkiye'nin gündeminde..."