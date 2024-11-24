Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük ikinci yarı başladı

Ligde 22 puanla 3. sırada yer alan Erzurumspor FK, son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak bir performans sergiliyordu. Mavi-beyazlı ekip, kendi sahasında kazanarak zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.

Fatih Karagümrük ise 21 puanla 4. sırada yer alıyordu. Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, Erzurum deplasmanından 3 puanla dönerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

MAÇTAN KRİTİK DAKİKALAR

Gol : 30' Göktan Gürbüz (Karagümrük 1-0 öne geçti)

Gol: 44' Wesley (Karagümrük 2-0 öne geçti)