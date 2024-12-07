Erzurumspor galibiyeti tek golle aldı

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Erzurumspor galibiyeti tek golle aldı

Trendyol 1. Ligde Erzurumspor ile Adanaspor karşılaştı. Ev sahibi Erzurumspor galibiyeti tek golle aldı.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor, Adanaspor'u konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü, 53. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

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Bu sonuçla birlikte ligde 9. galibiyetini alan Erzurumspor, 28 puana yükseldi. Tek galibiyetini sezonun ilk maçında Esenler Erokspor karşısında alan ve hasreti 14 maça çıkan Adanaspor ise 8 puanda kaldı.

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Ligde bir sonraki hafta Erzurumspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Adanaspor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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