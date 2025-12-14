Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor Bodrum FK'yı konuk etti.

Mustafa Yumlu'nun 8. dakikada attığı golle maça hızlı başlayan Erzurumspor karşısında Bodrum FK 42'de Fredy ile eşitliği yakaladı.

İlk yarı 1-1 beraberlikle tamamlanırken bu kez konuk ekip ikinci yarıya hızlı başlayan taraf oldu ve 47. dakikada Musah Mohammed'in attığı golle Bodrum FK geri düştüğü maçta öne geçmeyi başardı.

Zorlu mücadelede son sözü 83. dakikada sahneye çıkan Eren Tozlu söyledi ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Erzurumspor puanını 27'ye yükseltirken Bodrum FK ise 31 puana ulaştı.

KEÇİÖRENGÜCÜ İLE EROKSPOR DA YENİŞEMEDİ

Aynı saatte oynanan diğer bir mücadelede ise Keçiörengücü sahasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada 66. dakikada Cavare'nin kendi kalesine attığı golle öne geçen Keçiörengücü, 83'te Esenler Erokspor'un Catakovic ile penaltıdan bulduğu golle üstünlüğünü koruyamadı. Zirve takibini sürdüren Erokspor bu sonuçla puanını 32'ye yükselterek maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Keçiörengücü puanını 22'ye çıkardı.