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Bodrumspor fırtınası: Erzurumspor da durduramadı

Spor Toto 1. Lig'de sezonun flaş takımı Bodrumspor, Erzurumspor deplasmanında da 3 puanı kaptı

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 16:00
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Erzurumspor kendi evinde Bodrumspor'a vuruldu

Bodrumspor fırtınası: Erzurumspor da durduramadı
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Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Bodrumspor, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etti.

İki takım futbolcuları sahaya Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin anısına "Milletimizin başı sağolsun" yazılı pankart ile çıktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Maça hızlı başlayan Bodrumspor, 37. dakikada Samet Yalçın'ın golüyle öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, 45+1'de Kenan Özer'in golüyle soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda Erzurumspor, oyundaki dengeyi kurdu ve 81. dakikada Mustafa Akbaş'ın golüyle umutlandı.

Ancak kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Bodrumspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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