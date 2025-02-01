Erzurumspor ve Kocaelispor 1 puana razı oldu

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Erzurumspor FK, Kocaelispor'u konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Kocaelispor'un golünü 16. dakikada Aaron Appindangoye, Erzurumspor FK'nin golünü ise 60. dakikada Mustafa Akbaş kaydetti.



Bu sonuçla birlikte liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor, 45 puana ulaştı. Puanını 37'e yükselten Erzurumspor FK ise 3. sırada konumlandı.



Ligin 23. haftasında Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.