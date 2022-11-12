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Erzurumspor-Adanaspor: Nefes kesen düello

Spor Toto 1. Lig'de Erzurumspor FK, Adanaspor'u 3-2 yendi

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 18:10
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Erzurumspor-Adanaspor maçında 5 gol

Erzurumspor-Adanaspor: Nefes kesen düello
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Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Adanaspor'u 3-2 yendi.

Büyük bir heyecana sahne olan maçta Erzurumspor'un gollerini 65. dakikada Mustafa Yumlu, 81. dakikada Orhan Ovacıklı ve 90. dakikada Eren Tozlu attı.

Adanaspor'un golleri ise 62. dakikada Tetteh ve 90+2'de Burak Çoban'dan geldi.

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