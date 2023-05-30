Erzurumspor'dan flaş kongre kararı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 15 Haziran'da olağanüstü genel kurul yapacaklarını açıkladı.

Erzurumspor'dan flaş kongre kararı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin Başkanı Ahmet Dal, haziran ayında olağan genel kurul yapmayı planladıklarını, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

İşte Ahmet Dal'ın açıklamaları;

-Erzurum'daki maçları 30-40 bin liraya mal olacakken 300 bin liraya mal olan maçlarımız oldu. Deprem olmuş siz maç oynatacaksınız bu ülkenin bakanlığı rapor çıkarmış ben bu rapora rağmen diyeceğim ki 'maçlarımı bu statta oynatacağım'. Bu yüzden kimsenin tek bir kılına zarar gelmesine müsaade edemezdim.

-Erzincan'a Passolig turnikelerini kuralım diye başvuru yaptık. Bütün resmi yazışmalar var. Deprem nedeniyle ligden çekilen takımlarla hemen aynı haklara sahip olduğumuzu da yazdık. Başka yerlere gidip kalmak çok kolay değil. Bütün bunları topladığımız zaman yaklaşık 7-8 milyona yakın maliyet oldu. Şu an takıma 3 maaş borcum var eğer o maliyetler olmasaydı belki takımın maaşlarını ödemiştim.

-Sezon başlarken transfer yasağı olan, kadrosundan 12 futbolcu ayrılmış, 3 puanı silinmiş, sezon sonuna doğru stadı depreme dayanıksız raporu verilmiş ve ekonomik olarak çeşitli sancılar yaşamış bir takımı Erzurumluların duası ve desteğiyle ligde tutmayı başardık. Şampiyon olmuş bir kulübün başkanı olmak isterdim, taraftarımızı zaman zaman üzdük ama sonunu mutlu bitirdik.

-15 Haziran Perşembe günü kongre kararı aldık. Kongrede ben ve arkadaşlarım aday değiliz. Erzurumspor'a başkanlık yapmak isteyen, başta ekonomik olarak yaşanan sıkıntıları göğüsleyebilecek, aynı sıkıntıları yaşatmayacağına dair söz verebilecek, maddi, manevi elini değil gövdesini taşın altına koyabilecek herkese bu kulübün kapıları açıktır. Görev yaparken bile bu işi daha iyi yapabilecek kim varsa ona devredip birlikte çalışmaya hazırız. Mutlaka bu işi bizden daha iyi yapabilecek, daha iyi görev yapabilecek olanlar vardır, ben olduklarına inanıyorum. Onların da önlerini açma noktasında kongre kararımızı aldık. (AA)

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