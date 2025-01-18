Erzurumspor’dan kritik galibiyet. Zirve yarışına devam etti

Kaynak: Haber Merkezi
Erzurumspor’dan kritik galibiyet. Zirve yarışına devam etti

Trendyol 1. Lig’de zirve yarışının içinde olan Erzurumspor FK kritik bir galibiyete imza attı. Bandırmaspor’u 2-0 mağlup eden Erzurum ekibi zirve takibine devam etti.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor FK ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta Erzurumspor FK, Teksüt Bandırmaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Erzurumspor FK'nın gollerini 81. dakikada Mustafa Yumlu, 86. dakikada Furkan Özhan kaydetti.

Konuk ekipte Remi Mulumba 64. dakikada kırmızı kart gördü. Bandırmaspor, 90+13. dakikada Paulinho'nun penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK, 33 puanla 4. sırada yer alırken galibiyet hasreti 5 maça çıkan Teksüt Bandırmaspor 34 puanla 3. sırada.

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