Erzurumspor'dan ve Erzurum'dan TFF'ye isyan. Cezaları MHP İl Başkanı Yurdagül ödeyecek

Kulüpten yapılan sert açıklamada, cezaların "kıyım" olduğu belirtilirken, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül 700 bin TL'lik cezayı şahsen üstlendiğini duyurdu.

TFF CEZALARI AÇIKLADI, ERZURUMSPOR'DAN SERT TEPKİ GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), geçtiğimiz günlerde oynanan Erzurumspor FK - İstanbulspor maçı sonrası ev sahibi kulübe yönelik açıkladığı disiplin cezaları, Erzurum camiasında büyük bir tepkiyle karşılandı. Kulüpten yapılan ve derin bir üzüntüyle kaleme alındığı belirtilen açıklamada, verilen cezalar "resmen bir futbol kulübünün ve camiasının kıyımı" olarak nitelendirildi.

"SÜPER LİG'E ÇIKIŞIMIZ ENGELLENMEK İSTENİYOR"

Açıklamada, hakem hatalarına rağmen şampiyonluk mücadelesi veren takımın önünün kesilmek istendiği savunuldu. Kulübe verilen cezalar şu şekilde sıralandı ve eleştirildi: "2 maç seyircisiz oynama, hak mahrumiyetleri, sporcularımıza, yöneticilerimize kesilen 700.000 TL'yi aşan para cezaları ve sayamadığımız daha birçok ceza ile kulübümüzün Süper Lig'e çıkması engellenmek istenmiştir."

MHP İL BAŞKANI YURDAGÜL: "CEZALARI ŞAHSIM ADINA ÜSTLENİYORUM, BEN ÖDÜYORUM"

Cezalara karşı en sert tepkilerden biri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül'den geldi. Yurdagül, yaptığı açıklamada ve sosyal medya paylaşımlarında şu ifadelere yer vererek 700 bin TL'lik para cezasını şahsen üstlendiğini duyurdu:

"Siz sevdamız Erzurumspor’a ceza kestiniz, bende bu memleketin evladı olarak 700 bin liralık cezayı üstleniyor ve ödüyorum. Sanmayın ki bu şehir sahipsiz, sanmayın ki bu kulüp sahipsiz… Herkes bilsin ki, kulüpte, futbolcularda, başkanımızda, yönetimde, taraftarımızda bizim kırmızı çizgimizdir."

Kulüp açıklamasında da benzer bir ifadeyle cezalara meydan okundu: "Herkes bilsin ki bu memleketin bir evladı olarak sevdamız olan Erzurumspor'a kesilen cezayı şahsım adına üstleniyorum ve ben ödüyorum! Bizi cezalarla korkutamazsınız. Vallahi de billahi de bizi cezalarla susturamazsınız. Erzurumspor bizim göğsümüzde taşıdığımız şeref madalyasıdır."

TFF'YE VE KARAR ALICILARA SERT ELEŞTİRİLER

Kulüp açıklamasında kararların alındığı merciiler hedef alınarak şu sorular yöneltildi: "Bu şehir bunu hak etmiyor. Bu şehre ve bu kulübe reva görülen durum bir memleketin kaderini değiştiriyor. Bu cezaları kulübümüze kesenler hangi akla ve mantığa uyarak bu kıyımı yapıyorlar? Bu cezaları kesenler oturdukları yerden nasıl bir şehrin kırmızı çizgisine bu denli müdahale ediyorlar? Erzurumspor gibi köklü bir takımın kararları, kendini bilmez birkaç kişinin iki dudağının arasında olamaz, olamayacak da! Bu kararları alanlar kendilerine gelsinler. Bu kararları alanlar bu şehri sahipsiz sanmasınlar. Bu kararları alanlar akıllarını başlarına alsınlar."

"TÜRK FUTBOLUNA DARBE GİRİŞİMİ" İDDİASI

Verilen cezaların niteliği daha da ileri taşınarak şu iddiada bulunuldu: "Bilinsin ki bu kararlar Türk futboluna, Türk futbolunun güzide takımlarından, göz bebeğimiz Erzurumspor'a yapılmış bir darbe girişimidir. Biz de buna asla izin vermeyiz. TFF'ye sesleniyorum, siz bu kararla bu kulübe değil, bu şehre ceza veriyorsunuz. Herkes bu şehirle ilgili hakkını da haddini de bilecek."

MAÇLA İLGİLİ İDDİALAR VE SORULAR

Açıklamada, maç sırasındaki bazı olaylara dikkat çekilerek TFF'ye sorular yöneltildi: "Görüntülerde, İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz'ın TFF temsilcilerinin gözü önünde oyuncularımıza ve teknik heyetimize yaptığı kucak hareketleri ve küfürlü bağırmalarını görüyoruz. Bunlar oluyor ama cezayı Erzurumspor yiyor. TFF içine yerleştirilmiş kulüp sempatizanı, deplasman tribününe çıkarak rakip takım kafilesiyle maçı izliyor, utanmadan 'sincaflı' paylaşım yapıyor ve cezayı Erzurumspor yiyor. Bu resmen bir akıl tutulmasıdır. Bu resmen bir oyun ve komplodur."

Ayrıca, TFF Temsilciler Kurul Başkanı Şerafettin Bural'ın resmi görevi olmamasına rağmen maça gelmesi sorgulandı: "TFF Temsilciler Kurul Başkanı Şerafettin Bural'ın resmi görevi olmamasına rağmen İstanbulspor maçına neden geldiği, bu cezalarla ortaya çıkmıştır. Buradan soruyorum, Sayın Bura bu maça neden geldi ve Erzurumspor'un yediği bu cezalarda kendisinin ne kadar etkisi oldu?"

BİRLİK VE SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

Açıklama, tüm Erzurum halkına, siyasetçilere, STK temsilcilerine ve bürokratlara yönelik bir çağrıyla son buldu: "Gün Erzurumsporumuz için birlik olma günü! Gün kulübümüze, şehrimize sahip çıkma günü! Derdimiz Erzurum, sevdamız Erzurumspor!"

MHP ERZURUM İL BAŞKANI ADEM YURDAGÜL SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

"Siz sevdamız Erzurumspor’a ceza kestiniz, bende bu memleketin evladı olarak 700 bin liralık cezayı üstleniyor ve ödüyorum.

Sanmayın ki bu şehir sahipsiz,

Sanmayın ki bu kulüp sahipsiz…

Herkes bilsin ki, kulüpte, futbolcularda, başkanımızda, yönetimde, taraftarımızda bizim kırmızı çizgimizdir."