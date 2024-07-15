Erzurum'u yağış ve heyelan vurdu

Kaynak: İHA
Erzurum'u yağış ve heyelan vurdu

Erzurum'da iki gündür etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Oltu-Olur yolunda toprak kayması sonucu kısa süreli ulaşımda aksamalar yaşandı.

Erzurum'un kuzey ilçelerinde etkili olan yağış bir çok yerde sel ve heyelana neden oldu. Ekipler yolların trafiğe açık olması için çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan Artvin yolunda dünden beri zaman zaman geçici olarak kapanmalar oldu. Oltu-Olur yolun da aşırı yağışlardan dolayı ve toprak kayması yüzünden trafikte aksamalar yaşandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in güneyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji “Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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