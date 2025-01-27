Erzurum’un ilk “Yöresel ürünler” köşesi hizmete girdi

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turhan Dinler, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Laç ile Aykut Koç'unda iştirak ettiği açılış ve tanıtım programına vatandaşlarda büyük destek verdiler.

İşletmesinde tamamen Erzurum'da üretilen coğrafi işaret ve mahreç işareti bulunun ürünlere özel olarak oluşturduğu " Yöresel Ürünler" köşesinde hizmetlerine devam eden Vesfi Koç, bu çalışmasından dolayı tüketicilerden olumlu dönüşler aldığını belirtti.

Vatandaşların özellikle yerel ürünler noktasında hassas davrandığını belirten işletme sahibi Sahibi Vesfi Koç, yaptıkları bu çalışma neticesinde yerel ürünlere olan desteğin çoğalarak arttığını belirtti.

VESFİ KOÇ: "YÖRESEL ÜRÜNLER" KÖŞESİNİ GELİŞTİRMEK ÖNCELİĞİMİZ

Yerel Marketçilik noktasında Erzurum'da birçok semtte şubelerinin bulunduğunu belirten Vesfi Koç "Mağazalarımızda tüketicilerimizden olumlu dönüşler aldığımız "Yöresel Ürünler" köşemizi inşallah geliştirerek ürün yelpazemizi büyüteceğiz. Erzurum'a mal olmuş, şehrimizde üretimi yapılan yöresel ürünlerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

BAŞKAN ORAL: YEREL KALKINMA VE MARKALAŞMA YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM

Vesfi Koç tarafından oluşturulan bünyesinde oluşturulan "Yöresel Ürünler" köşesinin açılış programına katılan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Şehrimiz adına güzel bir çalışma Vesfi Koç beyi canı gönülden kutluyorum. Erzurum'a mal olmuş yerel markaların ve işletmelerin üretmiş oldukları ürünleri oluşturmuş olduğu köşede tüketicilerin hizmetine sunması büzleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bizler yerel marketlerimize, yerel üreticilerimize, yerel markalarımıza ne kadar destek olabilirsek, kazancımız, vergimiz, istihdamımız bu şehrimizde kalacak. Bu nedenle Vesfi Koç bey'in atmış olduğu yöresel ürünler köşesi adımını bir kez daha takdir ediyorum. İnşallah bu çalışmanın diğer işletmelerimizde de hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi.