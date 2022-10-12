Eş katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul’un Fatih ilçesinde 10 Şubat 2021 tarihinde, iki çocuğunun annesi olan eşi Melek Gürler’i evlerinin bodrumunda boğarak öldüren Mahmut Gürler’in yargılandığı davanın karar duruşması bugün yapıldı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Gürler, tutuklu bulunduğu cezaevinden jandarma eşliğinde getirildi. Melek Gürler’in ailesi ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Melek Gürler’in ailesi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Ailenin avukatları da sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin açık olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

“CİNAYETİ İŞLEDİĞİNE DAİR DOSYADA DELİL VARSA CEZALANDIRIN”

Sanık avukatı, “Müvekkilimin cinayeti işlediğine dair dosyada tek bir delil varsa evet cezalandırın. Ama dosyada, müvekkilimin üzerine atılı suçu işlediğine dair somut bir delil yok. Müvekkilimin bu suçu işlemediği açıktır. Müvekkilin tahliyesini talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Mahmut Gürler de mahkemedeki son sözünde “Adalet istiyorum.” dedi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Gürler’e, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın olaydan sonra herhangi bir pişmanlık göstermediğinin anlaşıldığını kaydeden mahkeme, Gürler’in cezasında herhangi bir indirim yapmadı. Mahkeme, sanık Gürler’in tutukluluk halinin devamına hükmetti.