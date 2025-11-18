Olay, 12 Ağustos 2023'te saat 17.00 sıralarında Dikili ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden şiddet gördüğü için evi terk edip otogara gitti.

Peşinden giden Haydar Çakıcı ile Hanife Çakıcı, tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Haydar Çakıcı, eşini 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Hanife Çakıcı'nın öldüğünü belirledi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Çakıcı'nın cenazesi, Deliktaş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis, Haydar Çakıcı'yı gözaltına aldı. Tutuklanan Çakıcı'nın, polisteki ifadesinde, "Olay günü Hanife'yi otogarda gördüm. Aramızda geçimsizlik vardı. Beni aldattığını düşündüm, öldürdüm" dedi.

AİLESİ, DAVADAN ÇEKİLDİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianamenin ardından Haydar Çakıcı hakkında Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Haydar Çakıcı, mahkemedeki savunmasında, Hanife Çakıcı'nın kendisini aldattığını ve bu yüzden cinayeti işlediğini söyledi. Yargılama süresinde; Hanife Çakıcı'nın ailesi de sanıktan şikayetçi olmayıp, davadan çekildi.

CEZASI 22 YIL HAPSE ÇEVRİLDİ

Haydar Çakıcı, geçen yıl 2 Ağustos'taki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Hanife Çakıcı'yı temsilen duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın üst hadden cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan sanık, aldatıldığı için cinayeti işlediğini belirtti. Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanığı 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, mahkemeye sunulan dosya ve belgeler ışığında sanığın Hanife Çakıcı ile C.G. arasındaki mesajları görmesi üzerine 'eylemini hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında' gerçekleştirdiğine kanaat getirip, cezayı 22 yıl hapse çevirdi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNİN GEREKÇESİ

Haydar Çakıcı'ya verilen 22 yıl hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararda; sanığın, eşi Hanife Çakıcı'yı öldürmeye yönelik hareket ettiğine dair mahkemece tam kanaate vardığı belirtildi. Çakıcı'nın öldürmeye elverişli bıçakla eşini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ölümüne neden olduğu, eylemin 'Eşi olan kadına karşı kasten öldürme' suçunu oluşturduğu ifade edildi.

Gerekçeli kararda, haksız tahrik indiriminin dayanaklarına da yer verildi. Çiftin yaklaşık 16 yıllık evliliklerinde sorunlar yaşadığı, Hanife Çakıcı'nın C.G. adlı kişiyle gönül ilişkisi bulunduğuna dair telefonunda fotoğraf ve yazışmaların tespit edildiği belirtildi. Evlilik birliği sürdüğü sırada yasak ilişki yaşadığı ve sanığı aldattığı değerlendirildi. Mahkeme, sanığın eşinin bu davranışlarını öğrendikten sonra sadakat yükümlülüğünün ihlali nedeniyle suçu işlediği kanaatine vardı.

Kararda, Hanife Çakıcı'nın sanık hakkında gurur kırıcı ve rencide edici mesajlarının da bulunduğu, sanığın bu yazışmaları görmesiyle oluşan ruhsal durumun hiddet ve şiddetli elem yarattığı belirtildi. Bu nedenlerle sanık lehine 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak, 'Eşe karşı haksız tahrik etkisi altında kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına hükmedildiği gerekçeli kararda vurgulandı.

YARGITAY GEREKÇESİYLE KARARI AÇIKLADI

Karar önce İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne istinaf edildi. 14 Şubat 2024'te yapılan değerlendirmede, ilk derece mahkemesinin verdiği 22 yıl hapis cezası onandı. Dosya daha sonra Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, 'temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına' karar vererek, sanığa verilen 22 yıllık hapis cezasını kesinleştirdi. Yargıtay'ın gerekçeli kararında; yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yürütüldüğü, tarafların iddia ve savunmalarının dosyadaki delillerle birlikte yeterli şekilde tartışıldığı belirtildi. Hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterildiği, mahkemenin vicdani kanaatinin dosyadaki belge ve bilgilerle uyumlu, kesin verilere dayandığı ifade edildi. Kararda, eylemin Haydar Çakıcı tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, ceza yaptırımının yasal çerçevede ve gerekçesi gösterilerek belirlendiği vurgulandı. Takdiri indirimin mahkemenin yetkisi kapsamında değerlendirildiği, eksik araştırmanın bulunmadığı, Haydar Çakıcı hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasının ve indirim oranının isabetli olduğu, olayda tasarlamanın bulunmadığı da gerekçeli kararda yer aldı.