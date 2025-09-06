“Eş ve sağlık mazereti görmezden gelinemez!”

Türk Eğitim-Sen Aksaray Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Aksaray İl Temsilcisi Ali Toprak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslenerek öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekti.

Toprak, eş durumu ve sağlık özrü gibi hayati mazeretlerle il veya ilçe merkezlerine atanan öğretmenlerin, norm güncellemeleri yapılmadan resen ilçe dışına gönderilmesinin kabul edilemez bir uygulama olduğunu vurguladı.

“Bu durum hem aile bütünlüğünü zedelemekte hem de öğretmenlerimizi mağdur etmektedir” diyen Toprak, yapılan uygulamanın “Aile Yılı” ilan edilen 2024-2025 eğitim öğretim yılına da gölge düşürdüğünü ifade etti.

TOPRAK AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

“Eş durumu mazereti ile, sağlık özrü ile il veya ilçe merkezine ataması yapılmış öğretmenlerimizi bu mazeretleri dikkate almadan resen ilçe dışına atamak çok yanlıştır. Büyük mağduriyetlere yol açmıştır. Norm güncellemesi yapılmadan gerçekleştirilen bu atamaların bir an önce iptal edilmesi, hem aile yılına yakışacak hem de öğretmenlerimizin memnuniyetini artıracaktır.”

Türk Eğitim-Sen Aksaray Şube Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu uygulamadan ivedilikle geri adım atması gerektiğini vurgulayarak, öğretmenlerin ailelerinden ve sağlık koşullarından koparılmasının hem insan haklarına hem de çalışma barışına aykırı olduğuna dikkat çekti.

Açıklamanın sonunda Toprak, “Öğretmenlerimizin sesi olmayı sürdüreceğiz, haklı taleplerinin takipçisi olacağız” mesajını verdi.