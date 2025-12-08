İktidarı kaybetmesinin ardından Rusya'nın sığınma hakkı verdiği Esad ve ailesi, Moskova'da sessiz bir sürgün hayatı sürmeye başladı ve bununla beraber Suriye'de değişim çanları çalmaya başladı. Suriye sokakları şu an Esad'ın düşüşünü kutlayan kalabalıklara ev sahipliği yapsa da o coşkunun ardında bir soru da gizli: Peki ya şimdi ne olacak?

Bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörist listesinde bulunan hatta başında 10 milyon dolar ödül olan HTŞ'nin eski lideri Ahmet El Şara, artık Cumhurbaşkanı. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile iyi ilişkiler geliştiren, Trump'ın sürekli övdüğü Şara, eskiden peşinde olan CIA yetkililileriyle Washington'da basket maçı oynar hale geldi. İlişkiler iyiye gitse de Suriye'de kadınlar ve azınlıklar endişeli. Cihatçı Şara'nın Cumhurbaşkanlığı'nda Suriye'yi neler beliyor?

EN KRİTİK KONU: ADALET

Suriye'nin yeni yönetiminden beklenen çok fazla konu var, bunlardan en önemlisi adalet.

Geçiş dönemi süreci adalet bekleyen mağdurlar için oldukça yavaş ilerliyor. Esad döneminin ardından mezhep çatışmalarının doğurduğu yeni şiddet dalgası, sürecin gidişatını da gölgede bırakıyor. Bu yeni yönetimin inşa edeceği sistemin kırılganlığını gözler önüne seriyor.

Mart ayında Suriye kıyılarında hükümet güçleri ve diğer silahlı gruplar tarafından çoğunluğu Alevilerden oluşan sivillere karşı dört gün boyunca gerçekleştirilen katliamlar ve devam eden cinayetler, dini azınlığı tedirgin etmeye devam ediyor. Mart ayında yaşananların etkisi geçmemişken Temmuz 2025'te Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Süveyda'da olanlar da yeni Şam yönetiminin en büyük sınavlarından biri oldu.

Süveyda'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü bir Dürzi şeyhinin Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen ses kaydının yayılması, Suriye'nin yeni yönetiminin desteklediği Bedevi aşiretleri, Suriye güçleri ve Dürziler arasında günlerce süren çatışmaları tetiklemişti.

Çatışmalarda, 900'den fazla insan yaşamını yitirmiş, sivillere yönelik katliamlar da gündeme gelmişti. Dürzilerin liderlerinden el-Hicri, “uluslararası koruma” talep ederken, İsrail de Dürzileri koruma bahanesiyle olaylara müdahil olarak Suriye güçlerini hedef almıştı. 16 Temmuz 2025'te İsrail, Dürzilere destek amacıyla Şam'daki Suriye Savunma Bakanlığı merkez karargâhını vurmuştu. Katliamlardan bu yana Süveyda, ülkenin geri kalanından neredeyse tamamen izole edilmiş durumda.

'CİNAYETLER SÜRERSE BU, BİZİ NEREYE GÖTÜRECEK?

Yaşananlardan sonra Süveyda halkı Şam'a karşı tutumunu sertleştirdi ve özerklik talep eden katı Dürzi lider Hikmet el-Hicri'nin etrafında kenetlendi. Aktivistler, Şara yönetiminin geçiş döneminde herkes için adalet sağlayacak bir sistem kurmada başarısız olduğunu söylüyor. Humus'ta toplumsal uyum üzerine çalışan sivil aktivist Alaa İbrahim The Guardian'a verdiği demeçte, "Aylar sonra devlet güçleniyor, dış ilişkiler gelişiyor, işler sakinleşiyor ama şimdi kurtuluşun üzerinden bir yıl geçti, eğer her gün cinayetler devam ederse, bu bizi nereye götürecek?" diye soruyor.

"Suriyelilerin bir yıl önce hayal bile edemeyecekleri yeni bir özgürlüğün tadını çıkardığına şüphe yok" diye yazıyor The Guardian'dan, William Christou. Ona konuşan Suriyeli Ayman Ali ise "Bir yıl önce insanlar bir kilo soğanın fiyatından şikayet etmeye cesaret edemezdi. Şimdi bakanların istifasını istiyorlar" diye espri yaptı.

Ancak birçoklarına göre en büyük sorun; hala demokrasiden bahsedilmiyor oluşu.

Suriyeli insan hakları aktivistleri, son 14 yıldır temel taleplerinden biri olan yeni Suriye'de demokrasiden neredeyse hiç bahsedilmediğini söyleyip uyarıyor: Herkes kendi adaletini sağlamaya kalkarsa ülke çöker.

ULUSLARARASI TOPLANTILARIN ARANAN YÜZÜ

Ahmed el Şara yönetiminin ülkenin iç işleyişine dair şüpheler sürse de, uluslararası arenada karnesi beklenenin üzerinde seyrediyor. Şara'nın Trump ile görüşmesi ve Suriye'nin küresel sahneye dönüşü birçok Suriyeliyi gururlandırıyor. Şara'dan hoşlanmayan Suriyeliler de ülkelerini yeniden uluslararası sahnede görmekten memnun.

Şara ve güçleri İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik saldırılarının İran'ın Direniş Ekseni'ne güç kaybettirmesinden yararlanarak kazandı. ABD ile ilişkileri güçlendiren Şara, Washington'un Suriye'ye yönelik yaptırımlarını hafifletti ve uluslararası konferansların aranan yüzü haline geldi.

Suriye'nin IŞİD Karşıtı Koalisyon'a girmesiyle beraber, Suriye'de özerklik ve federasyon talep eden terör örgütü SDG de kendilerine yönelik azalan ABD desteğinden şikayet etmeye başladı. SDG, ABD desteğini en çok IŞİD konusunda alıyordu. Şara ve yönetimi SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunu "tek devlet" çatısı altında öngörüyor. SDG tarafı ise federasyon ve adem-i merkeziyetçilik konusunda ısrarcı. Görüşmeler şimdilik tıkanmış olsa da Şara yönetiminin Batı'yı ikna gücü dengeleri değiştirir mi, onu zaman gösterecek.

Şara'nın en büyük ikna çabalarından biri de Rusya'ya yönelik. Şam yönetimi Rusya ile de ilişkilerini geliştiriyor ve Esad'ın ülkeye iadesini istiyor. Moskova ise şimdilik bu konuda adım atmaya istekli değil gibi görünüyor.