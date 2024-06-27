Esad Erdoğan’la barışma şartını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Esad Erdoğan’la barışma şartını açıkladı

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile yaptığı görüşmede Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Esad barışma şartını açıkladı

Esed, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele için görev yapan Türk askerlerinin varlığına atıfta bulunarak egemenlik vurgusu yaptı.

Esed, “Suriye, ülkenin tüm toprakları üzerindeki egemenliğiyle terör ve terör örgütleriyle mücadeleyi temel alan, Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik tüm girişimlere açıktır.” ifadelerini kullandı.

Lavrentiev ise Türkiye ile Suriye ilişkilerine yönelik tüm girişimleri desteklediklerini belirterek, “Arabuluculukların başarısı için koşulların her zamankinden daha uygun olduğunu görüyoruz. Rusya müzakereleri ilerletmek için çalışmaya hazırdır. Amaç, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmeyi başarmaktır.” şeklinde konuştu.

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