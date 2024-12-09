Esad gitti: Almanya Suriyelilerin iltica başvuruların dondurdu

Suriye'de rejimin devrilmesiyle birlikte Almanya'dan dikkat çeken bir karar verdi ve Suriyelilerin iltica başvurularını durdurdu. Almanya, Suriyelilere verilen bu kararla birlikte 'ülkenize dönün' dedi.

Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), Süriyelilerin iltica başvurularını mercek altına aldı. Başvuruları donduran Almanya yeni bir karara imza atmış oldu. iltica başvurularına ilişkin yeni bir karar aldı.

Suriye'de 61 yıllık Baas iktidarının sonunun gelmesiyle birlikte "belirsiz" olarak niteleyen BAMF, 47bin 270 iltica başvurusunun kararını ertelediğini duyurdu.

Almanya'nın ünlü gazetesi Der Spiegel'e göre Federal Göç ve Mülteci Dairesi BAMF gecici askıyı doğruladı. Yapılan açıklamada daha önce onaylanan başvuruların bu durumdan etkilenmeyeceği ifade edildi.

ALMANYA'DAKİ SURİYELİ GÖÇMEN SAYISI

Almanya'da iddialara göre 1 milyon Suriyeli yaşıyor. Suriyeli mültecilerin 2011'de başlayan iç savaş sonrası Almanya'ya geldiği kaydediliyor.