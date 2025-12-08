Suriye eski Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın düşüşünden bir yıl sonra yerinden edilen birçok Suriyeli de ülkesine dönmeye başladı. Esad'ın 8 Aralık 2024'te düşmesinin ardından yerinden edilen yaklaşık 1,8 milyon Suriyeli ile 780 bin kayıtlı mülteci evlerine döndü.

14 yıllık uzun iç savaş boyunca yaklaşık 6,8 milyon Suriyeli (toplam nüfusun üçte biri) ülkesinden kaçmış, başka ülkelere göç etmişti. Bu Suriyelilerin yarısından fazlasına (yaklaşık 3,74 milyon) Türkiye ev sahipliği yapıyordu.

Savaş sırasında Suriyelilerin 840 bini Lübnan, 672 bini Ürdün'e göç etmişti. Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan bu üç ülkeyi; Irak, Almanya, Mısır ve diğer ülkeler takip ediyor.

Şimdi ise Esad'ın düşüşünden bir yıl sonra Suriye'de yeni bir dönem başladı. Bu dönemle beraber milyonlarca göçmen ve diaspora üyesi Suriyeli ülkelerine geri dönmeye karar verdi, birçoğu da dönmeye başladı.

Bunlardan biri de 41 yaşındaki Suriyeli Halid El Şata. Şata, Al Jazeera'ye verdiği demecinde savaş başladığında araçla Ürdün'e kaçtıklarını ardından da uçakla Türkiye'ye geldiklerini anlatıyor. Esad yönetiminin devrilmesi ardından Şata ve ailesi 13 yılın ardından ilk kez Suriye'ye giriş yaptı. Şata ve ailesi, Uluslararası Göç Organizasyonu (IOM) tarafından başka ülkelerden Suriye dönüş yaptığı belgelenen 782 bin kişinin içindeler.

Bu yıl içinde ülkeye dönüş yapanların 170 bini Halep'e, 134 bini Humus'a ve 124 bini de Şam kırsalına yerleşti.

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?

Birleşmiş Milletler'in 7 Aralık 2025'te güncellenen verilerine göre Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kayıtlı Suriyeli mülteci sayısı 2 milyon 375 bin 909. 2021'de Suriye'deki iç savaşın yeniden zirve yapmasıyla Türkiye'deki mülteci sayısı 3 milyon 740 bine yükselmişti. Esad ailesinin 54 yıllık iktidarının sonra ermesinin ardından Türkiye'deki mülteci sayısı da yüzde 36,5 oranında azalmış oldu.

Geri dönüşlerin artmasına rağmen, sınırlı iş olanakları ve yüksek yaşam maliyetleri uzun vadeli dönüşün önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Savaşta ağır hasar gören konutlar barınılamaz durumda, bu da geri dönenleri hasarlı evlerde veya pahalı kiralık dairelerde yaşamak zorunda bırakıyor.

IOM'ye göre, Suriyelilerin yüzde 69'u hâlâ kendi mülklerine sahipken, yüzde 19'u kiralık evlerde, yüzde 11'i ücretsiz olarak misafir ediliyor.