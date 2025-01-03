Esad sonrası kaç Suriyeli ülkesine döndü? Birleşmiş Milletler açıkladı

BMMYK, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmelerine ilişkin verileri yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Açıklamada, 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerden toplamda 115 binden fazla kişinin Suriye'ye geri döndüğü bildirildi.

Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili sayıların, ev sahibi ülkelerin kamuoyu paylaşımlarına, Suriye'deki göç servisleriyle yapılan temaslara ve BMMYK ile ortakları tarafından yapılan sınır gözlemlerine dayandığı kaydedildi.

YERLİKAYA: GÜNDE 700 SURİYELİ GERİ DÖNÜYOR

İçişleri Bakanı Yerlikaya 21 günde 35 bin 114 Suriyelinin ülkesine döndüğünü söylemiş günde ortalama 700 Suriyelinin Türkiye'den ülkesine dönüş yaptığını belirtmişti.