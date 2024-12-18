Esad sonrası Şam Havalimanında ilk uçuş yapıldı

Kaynak: İHA
Esad sonrası Şam Havalimanında ilk uçuş yapıldı

Suriye’de Beşar Esad hükümetinin devrilmesinin ardından, Şam Havalimanı faaliyetlerine yeniden başladı.

Suriye’de Beşar Esad hükümetinin devrilmesinin ardından, Şam Havalimanı faaliyetlerine yeniden başladı. Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, Şam’dan Halep Havalimanı'na doğru ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Şam Havaalimanı, Beşar Esad'ın devrildiği 8 Aralık'tan bu yana kapalıydı. Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından, Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, bugün ilk uçuşunu Suriye'nin başkenti Şam Havalimanı’ndan Halep’e doğru yaptı.

Suriye geçici hükümetinin Ulaştırma Bakanlığı daha önce yetkililerinin sivil havalimanlarını gelen ve giden uçuşlar için hazırladığını, Halep ve Şam'da iki havalimanının hazırlanması için tedbir alındığını açıklamıştı.

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