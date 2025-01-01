Esad sonrası Suriye'de ilk yılbaşı

Düzenleme: Kaynak: AA

Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejiminin yıkılmasından sonra ilk yılbaşı kutlandı.

Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıl süren Esad ailesi iktidarının devrilmesinden sonra hayat normale döndü.

Başkent Şam’daki Suriyeliler, yeni yıl kutlamalarına katılmak için Emevi Meydanı'na ve Bab Toma Meydanı'na akın etti.

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Suriyeliler yeni yıla, havai fişekler patlatarak girdi.

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Şam'ın Bab Toma Meydanı'nda akşam saatlerinden itibaren meydanlara gelen çok sayıda Suriyeli, üç yıldızlı özgür Suriye bayraklarını dalgalandırdı.

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Suriyeliler, farklı müzik aletleri çalarak devrim şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

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