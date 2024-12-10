Esad, Türk hava sahasını kullanarak mı kaçtı? Dışişleri kaynaklarından açıklama geldi

Beşar Esad’ın, ülkeyi terk ederken Türk hava sahasını kullanmadığı resmi kaynaklar tarafından doğrulandı.

Esad’ı Rusya’ya taşıyan uçak Türk hava sahasını kullanmadı.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Esad’ı Rusya’ya taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmadığı teyit edildi.

RUSYA'YA SIĞINMA TALEBİNDEN BULUNDU

Esad’ın görevden ayrılması ve Suriye’den ayrılışı, 8 Aralık'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından resmen açıklanmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Esad ve ailesine Rusya’da sığınma hakkı verilmesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla gerçekleştiğini ifade etti.

ESAD'IN RUSYA'YA 135 MİLYAR DOLAR KAÇIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Suriye'de devrilen ve Şam'ın düşmesinin ardından Rusya'ya sığınan Beşar Esad'ın yanında ne kadar para götürdüğüne dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Devrik liderin 135 milyar dolar ile birlikte Rusya'ya kaçtığı iddia edilirken, dünyanın en zengin sığınmacısı olabileceği belirtildi.