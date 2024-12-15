Esad'ın askerlerinin nerede olduğu ortaya çıktı

Irak'ın Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesi Kaymakamı İmat el-Duleymi, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 askerin Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Rutba'ya kaçtığını açıkladı.

2 BİN 100 ASKERİN İLÇEYE SIĞINDIĞINI BİLDİRDİ

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle rejim askerleri Irak'a kaçmayı sürdürüyor. Irak'ın Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesi Kaymakamı İmat el-Duleymi açıklamalarda bulundu.Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 askerin ilçeye sığındığını bildirdi.

BİR KISMI ÜLKELERİNE GERİ GELMEK İSTİYOR

Söz konusu askerlerin durumuyla ilgili bilgi veren el-Duleymi, askerlerin Rutba ilçesine 70 kilometre mesafedeki Marsanat Havaalanı'na yerleştirildiğini ifade etti. Kaçan askerlerin çadırlarda barındığını ve bölgede elektrik, su ve ısınma imkanlarının yetersiz olduğunu belirten el-Duleymi, kaçan askerlerin büyük bir kısmının ülkelerine geri dönmek istediğini belirtti.