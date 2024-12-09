Esad’ın başkanlık sarayında büyük sessizlik

Düzenleme: Kaynak: İHA
Esad’ın başkanlık sarayında büyük sessizlik

Suriye'de muhaliflerin Esad rejimini devirmesiyle başkent Şam'daki Başkanlık Sarayı sessizliğe gömüldü.

Suriye'de muhaliflerin Esad rejimini devirmesiyle başkent Şam'daki Başkanlık Sarayı sessizliğe gömüldü.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle ülke geçiş dönemine girdi. Muhaliflerin başkent Şam'da kontrolü sağlamasıyla halk kutlamalara devam ederken, Esad'ın başkanlık sarayı da sessizliğe gömüldü. Sarayda konuşlanan muhalif askerler, kendi kontrollerine geçmeden yağmaya uğrayan sarayda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Muhalif grupların sarayı yeni yönetim için hazırladığı öğrenilirken, sarayın tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktalarında mevzilendiği görüldü.

Esad’ın başkanlık sarayında büyük sessizlik

Esad’ın başkanlık sarayında büyük sessizlik

Esad’ın başkanlık sarayında büyük sessizlik

Esad’ın başkanlık sarayında büyük sessizlik

Esad’ın başkanlık sarayında büyük sessizlik

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