Esad'ın evi yağmalandı. Garajındaki lüks araçlara el konuldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra, Suriyeliler evini yağmaladı. Esad'ın garajındaki lüks araçlara el konuldu.

Cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı grupların 12 günde başkent Şam’ı ele geçirmesinden sonra Esad yönetimi resmen devrildi. Esad’ın ülkeyi terk etmesinden sonra şahsi evi yağmalandı.

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Esad’ın evinin garajına da girilirken, Ferrari markalı olanlar başta olmak üzere birçok lüks araç da görüntülendi. Otomobillere el konulurken, eve giren Suriyeliler, gözüne kestirdiği eşyaları alıp götürdü.

HTŞ’nin öncülüğündeki grupların eline geçen Şam’da hareketlilik devam ederken Esad’ın garajındaki lüks araçlar dikkat çekti. Suriyeliler, ellerine geçirdiği tüm eşyaları yağmaladı.

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