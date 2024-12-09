Esad'ın hapishanesinin altında onlarca ceset bulundu

Sednaya Hapishanesi ve diğer işkence merkezlerindeki vahşetin izlerini araştıran gazeteciler, öldürülen kişilerin hastanelerdeki izlerini sürdü. Başkent Şam'daki Harasta Askeri Hastanesi'ne giden ekipler, burada, kefenleri üzerine hapishanelerdeki kodlara uygun numaralar yazılmış fakat isimlerin bulunmadığı cesetleri görüntüledi.

30-40 CESET BİR ODAYA İSTİFLENDİ

Bir odada istiflenen 30-40 kadar cesedin morluk ve eziklerle dolu olduğu görüntülendi. İşkenceden geçirilerek öldürüldüğü fark edilen kişilerin hastaneye yakın zamanda bırakıldığı tahmin ediliyor.

Hastaneye araştırma için gelen bazı gruplar da çürümeye başlayan cesetlerin durumunu belgelendirip kayıt altına alarak, kimlik tespitlerini yapmaya hazırlanıyor. Suriye'de devrilen Baas rejimi ve Esad ailesi iktidarının, ülke genelinde ölüm merkezine dönmüş çok sayıda işkence merkezi olduğu biliniyor. Bunların en bilineni olan Sednaya Hapishanesi'ne akın akın gelen binlerce kişi halen yakınlarına ait izler bulmaya çalışıyor.