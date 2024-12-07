Esad'ın heykelini paramparça ettiler. Şam'dan ilk görüntüler geldi

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Esad'ın heykelini paramparça ettiler. Şam'dan ilk görüntüler geldi

Şam'da başta Dürziler olmak üzere Esad karşıtları kutlama yaptı. Beşar Esad'ın babası ve eski Suriye lideri Hafız Esad'ın heykelleri yıkıldı, ayak altına alındı.

Ciahtçılar ve muhaliflerin girdiği Suriye'ni başkenti Şam'da başta Dürziler olmak üzere Esad karşıtları kutlama yaptı. Beşar Esad'ın babası ve eski Suriye lideri Hafız Esad'ın heykeli yıkıldı.

Suriye'de dengeler 7 günden kısa süre içerisinde değişti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetimindeki tüm şehirlerin kontrolü neredeyse HTŞ ve muhaliflerin eline geçti.

Türkiye'nin de terör örgütü olarak kabul ettiği HTŞ ve muhalifler başkent Şam'ın banliyölerine girdi.

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Halk TV'deki habere göre, güçler, Suriye ordusu ile çatışmadı. Suriye ordusu, yavaş yavaş şehirleri bıraktı. Irak, 2 bin Suriye askerinin de ülkelerien kaçtığını açıkladı. Esad yönetimi ayrıca Fırat'ın doğusunu da terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı. Teröristler, Türkiye'nin sınırındaki Kilis'e komşu Kamışlı'yı ele geçirdi.

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HTŞ ve muhaliflerin girmesini de Şam'da sevinçle karşılayanlar oldu. Beşar Esad'ın babası eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın heykelini yıktılar.

Çoğunluğu Dürzi ve Hristiyanlardan oluşan grup, heykeli parçaladıktan sonra Beşar Esad karşıtı sloganlar attı.

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