Esad'ın İngiltere'deki serveti dudak uçuklattı

Suriye'nin devrik lideri Esad’ın Londra’daki banka hesabında 55 milyon poundun üzerinde parası olduğu kaydedildi.

Kaynaklara göre bu para, Esad, ailesi ve müttefiklerinin İngiltere bankalarındaki 163 milyon poundluk (7,2 milyar TL) toplam varlığının sadece küçük bir parçası.

2011’deki mahkeme belgelerinde, Esad’ın Londra’daki HSBC hesabında yaklaşık 40 milyon pound olduğu belirlendi. Bu fonlar, 2011 yılında Suriye İç Savaşı öncesi protestoları bastırdığı için Esad rejimine uygulanan İngiltere yaptırımları kapsamında dondurulmuştu.

Yaptırımlar kapsamında dondurulan varlıklar, sahibinin mülkiyetinden çıkarılmadığı için kullanılamıyor. Dahası bu hesap, yıllık faiz kazancı aldığı için daha da artmış durumda.

İngiltere, aynı zamanda Esad’ın amcası Rıfat Esad’a ait olan Mayfair’deki 32.8 milyon dolarlık altı katlı bir malikaneye de el koydu.

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SERVETİNİN KÜÇÜK BİR PARÇASI

Bu servet dışında Beşar Esad'ın sahip olduğu 200 ton altını ve dünya çapında gayrimenkuller ve Ortadoğu’nun ötesine yayılan geniş bir iş ağı dahil olmak üzere 12.5 milyar pound değerinde varlığa sahip olduğu tahmin ediliyor.

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İngiltere’de, bu fonların Esad rejiminin kurbanlarına iade edilmesi gerektiği yönünde çağrılar yapıldı. Muhafazakar Parti eski lideri Iain Duncan Smith, “Artık İngiltere hükümetinin, Suriye’deki rejim kurbanlarını desteklemek için kesin adımlar atmasının zamanı geldi,” dedi.

Eski Maliye Bakanı Yardımcısı John McDonnell ise, Esad’ın mal varlıklarının derhal dondurulması ve Suriye halkına iade sürecinin başlatılması gerektiğini söyledi.

Syria Campaign adlı insan hakları grubundan Razan Rashidi, bu fonların Suriye halkına ait olduğunu söyledi. Rashidi, “İngiltere bankalarındaki milyonlarca pound, Suriye halkına aittir. Bu bankalardaki paralar, binlerce hayatın pahasına biriktirildi. Bu fonlar, Suriye’deki insani krizleri çözmek için kullanılmalı,” dedi.

Redress adlı insan hakları grubu da, bu fonların Suriye’deki mağdurlara ait olduğunu ve İngiltere hükümetinin bunları elinde tutmasının, insanlık suçlarından kazanç sağlamak anlamına geleceğini belirtti.