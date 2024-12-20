Esad'ın kaçışında göz ardı edilen detay: Kaçarken yanına aldığı 2 isim ortaya çıktı

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

İLK AÇIKLAMASINDA NASIL KAÇTIĞINI ANLATTI

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı. Rusya'nın operasyonu ile Moskova'ya kaçırılan Esad, günler sonra yaptığı ilk açıklamasında "8 Aralık'a dek ülkeden ayrılmayı, istifayı düşünmedim. Şam'a girildiğinde Rus koordinasyonuyla Lazkiye'ye gittim" demişti.

AİLESİ DIŞINDA 2 KİŞİYİ ALDI

Öte yandan Londra merkezli Al Majalla, devrik lider Esad'ın Şam'daki son günlerini ve kaçışını anlattı. Muhaliflerin ilerleyişini yakından takip eden Esad, kardeşi Mahir ve en yakın yardımcılarına bile gidişini haber vermedi.

Habere göre Esad 7 Aralık akşamı Rus yetkililerden telefon aldı. Moskova, daha fazla kan dökülmesini önlemek için Esad'ın Şam'dan ayrılmasını önerdi. Esad, 8 Aralık'ta yanına sadece Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve koruma biriminin başındaki Tuğgeneral Muhsin Muhammed'i alarak kaçtı.

Esad'ın eşi Esma Esad ve çocukları zaten o tarihlerde yurt dışındaydı.