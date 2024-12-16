Esad’ın kaçışında Türkiye’nin parmağı mı var? Bakan Hakan Fidan yanıtladı…

Suriye'de Esad yönetiminin düşmesiyle ilgili Suudi Arabistan’daki bir kanalda açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ‘Esad'ın Suriye'den kaçışında Türkiye’nin parmağı oldu mu?’ sorusuna net konuştu. Fidan, “Yok, asla doğru değil” dedi.

Suriye’de Esad dönemi geçtiğimiz günlerde HTŞ, muhaliflerinin Şam’a varması ile sona ermişti. Esad ise Rusya’ya kaçtığı belirtilmişti. Suriye’de yaşanan son gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan merkezli Al Hades kanalına konuştu.

“ASLA DOĞRU DEĞİL”

Muhabirin Esad'ın Suriye'den kaçışı konusunda Türkiye'nin olanak tanıdığına dair iddiaların sorması üzerine Hakan Fidan, “Yok, asla doğru değil. Bu bizim yapacağımız bir şey de değil. Bunu Ruslar kendileri ilan ettiler, kendileri bu işi organize edip götürdüler. Bu konuda bizim bir rolümüz yok" dedi.

“YOĞUN BİR ÇABA GÖSTERDİK”

Fidan, Esad yönetiminin devrilmesinde Türkiye'nin rolüne ilişkin soruya ise “Türkiye böyle bir sürecin asla parçası olmadı. Harekat başladıktan sonra HTŞ ve diğer muhalifler tarafından harekat başladıktan sonra bunun en kansız, en problemsiz, en maliyetsiz şekilde nasıl olması için yoğun bir çaba gösterdik, ama onun öncesinde hiçbir ülkeyle veya hiçbir grupla bir araya gelip böyle bir planlama ve çalışma içerisinde olmadık” ifadelerini kullandı.