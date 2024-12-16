Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri! Son ana kadar renk vermemiş

Beşar Esad'ın son ana kadar Suriye'den kaçma planını kimsenin fark etmediği , hatta Esad'ın bir gün sonra için planlar yaptığı ortaya çıktı.Ailesi ile birlikte Moskova'ya kaçacağı konusunda kardeşi ile bile konuşmayan Esad'ın çevresindekilere "Yarın Rusya'dan destek gelecek" diyerek oyaladığı söyleniyor.

KAÇIŞ PLANINI KİMSE BİLMİYORDU

Suriye’yi yönettiği 24 yılın 13 yılını kendisini istemeyenlerin çıkardığı iç savaşla uğraşan Beşar Esad, rejiminin çöküşüyle birlikte ülkesinden kaçtı. Reuters’ın 10'dan fazla yetkili ve kaynağa dayandırdığı haberine göre, Esad, kaçış planı büyük bir gizlilik içinde yaptı. Hatta bütün gününü geçirdiği üst düzey yetkililer ve akrabaları bile, Esad'ın ne zaman ve nereye kaçacağını bilmiyordu.

SON TOPLANTI: DİRENİN MESAJI

Rusya'ya kaçmasından bir gün önce Esad, Şam’daki Savunma Bakanlığı’nda üst düzey 30 ordu ve güvenlik yetkilisiyle bir toplantıya katıldı. Rusya’dan askeri destek geleceği bilgisini veren Esad, kara birliklerine direniş çağrısı yaptı. Ancak toplantıya katılan bir komutan, bu bilgilerin gerçekle ilgisinin olmadığını söyledi. Toplantının bitiminde Esad, konutuna döneceğini söyledi ancak rotasını havaalanına çevirdi.

KİMSEYE GÜVENMEDİ: EN YAKINLARI BİLE PLAN DIŞI BIRAKILDI

Esad devrileceği günden itibaren kaçış planını kardeşi Mahir de dahil olmak üzere en yakın çevresini bile paylaşmadı. Mahir Esad, ağabeyinden bağımsız olarak helikopterle Irak’a, oradan da Rusya’ya geçtiği bildirildi. Esad’ın kuzenleri Ehab ve Eyad Mahluf ise Lübnan’a kaçmaya çalıştığı ancak Ehab'ın pusuda öldüğü Eyad'ın ise yaralandığı belirtildi.

ASKERİ UÇAK VERİCİLERİNİ KAPATTI

Esad, 8 Aralık sabahı, Şam’dan Moskova’ya uçan bir Rus askeri uçağıyla ülkesinden ayrıldı. Diplomatların verdiği bilgiye göre askeri uçak, radara yakalanmamak için vericilerini kapattı ve alçaktan uçtu. Esad, Rusya'nın sağladığı askeri uçak ile önce Lazkiye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne, ardından Moskova’ya ulaştı. Esad’ın eşi Esma ve üç çocuğu, Moskova’da ondan önce ulaşmış ve onu bekliyordu.

ŞAM'DA GERİDE KALANLAR

Muhalifler aynı gün Cumhurbaşkanlığı kompleksini bastı. Mutfakta hali hazırda akşam için hazırlanmış yemekler bulunuyordu. Esad kaçarken yayına aile albümünü bile almamıştı.

RUSYA, ESAD'I ÜLKEDEN ÇIKARARKEN DİPLOMATİK BİR YOL İZLEDİ

Moskova, Esad’a askeri destek yerine güvenli bir kaçış teklifi sundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Katar ve Türkiye ile temasa geçerek Esad’ın güvenli bir şekilde Suriye'den çıkarılarak Rusya’ya ulaşmasını sağladığı iddia edildi. Rusya, Esad’ın kaçış uçağının hava sahasında sorunsuz ilerlemesi için diplomatik koordinasyonu üstlendi.