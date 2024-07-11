Esad'la görüşen CHP milletvekili Esad'ın ne dediğini açıkladı. Şam'daki Saray'da konuşulanlar açığa çıktı

Türkiye ile Suriye arasında, Suriye’de 2011 yılında çıkan iç savaş sonrasında köprüler tamamen atılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad “Katil Esed” olarak nitelendirilmişti.

Son günlerde hem Esad hem de Erdoğan tarafından görüşmelerin yeniden başlayabileceğine dair art arda açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise birkaç gün kadar önce, Beşar Esad için her an görüşebiliriz açıklamasını yapmış ve “Sayın Esed” ifadesini sarf etmişti.

CHP’Lİ MİLLETVEKİLİ ESAD İLE NE KONUŞTUKLARINI AÇIKLADI

Türkiye ile Suriye Devlet Başkanı Esad arasında yapılan son görüşme 2012 yılında CHP’li Milletvekili Utku Çakırözer arasında, Şam’da El-Şaab Sarayı’nda gerçekleşti. Esad bu görüşmede Erdoğan ile arasındaki köprülerin neden atıldığını açıkladı.

Çakırözer 2012 yılının Temmuz ayında yaptıkları görüşmeyi 40 dakika olarak planladıklarını ancak görüşmenin 2 buçuk saat sürdüğünü söyledi.

Esad’ın çağdaş ve aydın Türk halkını çok iyi tanıdığını ve kendilerinden bir düşmanlık görmediğini belirttiği ardından da “Türkiye’deki yönetim benimle ilgili ne düşünürse düşünsün, benim Türk halkına saygım var. Şimdi kim değişti, ben mi o mu?’ diye sormak lazım. İç işlerimize karıştı, iki ülke için de tehlikeli maceralara girişti.” ifadelerini kullandığını açıkladı.

“PKK EYLEMLERİNİN ARKASINDA BİZ YOKUZ”

PKK’nın Türkiye’deki terör eylemlerinin arkasında kendilerinin olmadığını aktaran Esad, Türkiye’yi PKK’dan korumaları için öncelikle kendilerini koruması gerektiğini ifade etti: “Türkiye 30 yıldır PKK ile savaşıyor. Türkiye ile aramız çok iyiyken de Türk Ordusu ile işbirliğimizin sürdüğü dönmemde de PKK eylem yapıyordu.”

“ARKAMDA HALK OLMASA DÜŞERDİM”

Yapılan görüşmede arkasında kendi halkı olduğunu, aksi takdirde İran’ın liderlerinden Şah Rıza Pehlevi gibi düşeceğini belirten Esad, kendi ülkesinde memnun olmayanların da dış ülkelerden destek alan terör örgütlerini görünce kendi devletlerine sahip çıktıklarını söyledi.

“Gücüm halkımdan geliyor. Benim gitmemle halkım ve ülkem kurtulsa bir gün bile kalmam. Halk isterse zaten beni gönderir. Ama dolar için teslim olmayız, çözüm için ABD ve uluslararası güçlerin teröristlere verdiği desteğin bitmesi lazım.”

SURİYE İLE GERGİNLİK

2011 yılında Suriye’de patlak veren iç savaş sonrasında milyonlarca Suriyeli ülkesinden kaçmış ve büyük bir çoğunluğu Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine göç etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad, iç savaştan önce oldukça yakınlardı ve Esad ailesi ile beraber Türkiye’ye tatile geliyor, Erdoğan ve Emine Erdoğan ile beraber tatil yapıyorlardı.

İç savaşın patlak vermesi ile “Dostum Esad” ifadesi Cumhurbaşkanı tarafından “Zalim, katil Esed” ifadesine dönüşmüştü.

Son günlerde iki liderden gelen peş peşe açıklamalar ile köprünün yeniden kurulmasının mümkün olacağı tartışılıyor.