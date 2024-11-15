‘Esaret’, 4. kez ‘Dalya’ dedi

Kanal 7’nin sevilen günlük dizilerinden olan ‘Esaret’, 13 Kasım akşamı 400 bölümü geride bırakarak 4. kez ‘Dalya’ dedi.

Başrollerinde Mahassine Merabet ve Cenk Torun’un yer aldığı, intikam ve aşk düellosunun yaşandığı Karamel Yapım imzalı dizi, 3. sezonuyla ekrana geliyor. Sezon başında hafta sonu yayınlanan dizi, geçtiğimiz günlerde kanal yönetiminin aldığı kararla yeniden hafta içine alınmıştı. Her ne kadar günlük dizi de olsa, uzun süre ekranda kalmak, hele hele Türk televizyonlarında hiç mi hiç kolay bir iş değildir. Bu bir ekip başarısıdır. Kutluyorum.

Cenk Torun’un Orhun, Mahassine Merabet’in ise Hira karakterine hayat verdiği ve aşkın özlemle sınandığı dizide ikilinin performansı, sosyal medyada da çok konuşuluyor. ‘Esaret’, hafta içi her akşam saat 21.15’te izleyicisiyle buluşuyor.

Acı tatlı bir aşk şarkısı

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Ayla Çelik, yeni şarkısı ‘Canımız Yansın’ı sevenlerine sürpriz yaparak doğum gününde (14 Kasım) yayınladı.

Sözü Ayla Çelik’e, müziği Ayla Çelik ve Serdar Aslan’a ait şarkının düzenlemesi Volga Tamöz imzası taşıyor. Latin esintileri taşıyan melodisi ve güçlü anlatımıyla dikkat çeken şarkı, dinleyicilere derin bir aşk hikâyesinin inişli çıkışlı anlarını hissettirmeyi hedefliyor.

Aşkın hem acı hem de tatlı yüzünü işleyen Ayla Çelik, kendine has yorumuyla yine harika bir çalışmaya imza atmış. Keyif alarak dinledim. Yolu açık olsun.

5. sezona da kapalı gişe başladı

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Şüphesiz, Türkiye’nin en başarılı kadın komedyenlerinden birisi olan Yasemin Sakallıoğlu, ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir’ ile Bostancı Gösteri Merkezi’nde yeni sezonu açtı.

Önümüzdeki günlerde Ankara’dan Sivas’a, Mersin’den Eskişehir’e uzanan turnesiyle tüm Türkiye ile buluşmaya hazırlanan Yasemin Sakallıoğlu, BKM organizasyonuyla gerçekleşen gösteride 2 saat boyunca izleyenlere kahkaha tufanı yaşattı. Sürpriz sahne performansları, komedyenin kendi yaşamının birbirinden komik hikâyeleriyle 5. sezonu kapalı gişe başlayan gösteride, mizahın yanı sıra müzik ve dans şovlarıyla görsel bir şölen de yaşandı. Yenilenen dekoru ve koreografisiyle gösteriyi izleyenler büyülü bir şova ortak oldu.

Yasemin Sakallıoğlu, Türkiye turnesi kapsamında 14 Aralık’ta Yenimahalle Ankara, 15 Aralık’ta Sivas, 17 Aralık’ta Mersin, 19 Aralık’ta Adana ve 21 Aralık’ta Eskişehir’de izleyicileriyle buluşacak.