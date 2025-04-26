‘Esaret’ dizisi, 500 bölümü geride bıraktı

3 sezondur Kanal 7’de ekrana gelen günlük dizi ‘Esaret’, Perşembe akşamı yayınlanan 500. bölümüyle izleyici karşısına çıkarak 5. kez ‘Dalya’ dedi.

Başrollerini Cenk Torun ve Mahassine Merabet’in paylaştığı dizi, 21 Kasım 2022’de ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlamıştı. Hafta içi her akşam saat 21.15’te yayınlanan Karamel Yapım imzalı ‘Esaret’, kardeşinin intikamını almak isteyen Orhun (Cenk Torun) ve vicdanının esiri olan Hira’nın (Mahassine Merabet) öyküsünü anlatıyor.

Günlük bir dizinin bu kadar uzun süre ekranda kalması büyük başarıdır. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu arada oyuncuların performanslarını da es geçmemek gerekir. Cenk Torun ve Mahassine Merabet, zaman içerisinde kendi kitlesini oluşturdu. İkili, özellikle sosyal medyada neredeyse her paylaşımıyla gündem oluyor. Dünyanın her yerinden hayran kitleleri var. ‘Esaret’ projesinden sonra da ses getirecek yapımlarda izleyici karşısına çıkacaklarından kuşkum yok. Reytingleri bol, yolları açık olsun.

Demet Akalın’dan ‘Yalan mı?’ sürprizi

Türk Pop Müziği’nin tartışmasız yıldızı Demet Akalın, ‘Hakkı Yalçın Şarkıları Vol 1’ albümü için yorumladığı ‘Yalan mı?’ şarkısını doğum gününde Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

Sözleri Hakkı Yalçın’a, müziği Mahsun Kırmızıgül’e ait şarkının düzenlemesini Serkan Ölçer yapmış. Şarkıya Kemal Başbuğ’un yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Dinleyenleri ilk andan itibaren tesiri altına alan Demet Akalın, performansıyla duyguları doruklara çıkarırken dillere pelesenk olan şarkıya yaptığı kendine has yorumuyla âdeta zirveye göz kırpıyor. Keyifle dinledim.

Discovery Channel, 40. yaşını kutluyor

1985 yılında kurulan Discovery Channel, macera tutkusu olan ve dünyayla bir bağ kurmak isteyen izleyicileri bir araya getirmeye devam ediyor. Bilgilendiren ve ilham veren içeriklerle kanal, yeni alanları keşfetmek ve hayallerini gerçekleştirmek için hiçbir şeyden vazgeçmeyecek izleyicilerine yıl boyunca özel içerikler sunacak.

Discovery Channel, doğal dünya hakkında merak ve hayret uyandırma misyonunu onurlandırarak 40. yıl dönümünü kutluyor. Hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda gerçekleşecek özel programlar, sosyal medya mesajları, tüketici ürünleri ve 40. yıla özel reklam filmi, yıl boyunca izleyicilerle buluşacak.

Kanalın ‘merak uyandırma’ ve ‘keşif sınırlarını genişletme’ sözünün bir kanıtı olan özel bir ‘40. Yıl Dönümü Koleksiyonu’ ise, değerli miras içerikleriyle birlikte Max ve Discovery Plus’ta yer alacak.