Esas Oğlan ''Hadise'' yarattı! Dizi için şok karar

Şarkıcı Hadise'nin Seda Bakan ile birlikte başrol olduğu Esas Oğlan dizisi cesur sahneleriyle gündemden düşmemişti. Bu kez de dizi için şoke eden bir karar alındı.

TİKTOK TARAFINDAN KALDIRILDI

Fragmanıyla büyük ses getiren Esas Oğlan dizisi uygunsuz içerikler içerdiği için TikTok platformu tarafından yayından kaldırıldı.

22 Kasım'da seyirci ile buluşmayı bekleyen dizinin başrol oyuncuları dizinin TikTok tarafından kaldırılmasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

“KADIN OLARAK ÖZGÜRCE SAHNE ALMANIN MÜCADELESİNİ VERİYORUM”

Hadise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kariyerime başladığımdan beri bir kadın olarak özgürce sahne almanın, klip çekmenin mücadelesini veriyorum. Eurovision döneminde klibimin 'erotik' bulunarak yasaklanmasından, 'Sıfır Tolerans' klibime kadar birçok engelle karşılaştım. Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde 'ahlaksız' oluyor!

Şimdi yeni dizimiz 'Esas Oğlan'ın fragmanı TikTok'ta yasaklandı. Gülüyorum çünkü bu çok komik değil mi? Bu platformlar özgürlüğü savunduğunu söylemiyor mu? Her türlü videonun paylaşıldığı, çocukların yanlış şekilde kullanıldığı, bedenlerin açılarak para kazanıldığı içerikler serbest ama aşk sahneleri 'ahlaksız' ilan ediliyor. Tecavüz, silah, yasak madde sahneleri kabul görürken aşk sahneleri neden yasaklanıyor?"

SEDA BAKAN'DAN DA TEPKİ ÇEKTİ

Seda Bakan da "Dizimiz 'Esas Oğlan'ın fragmanı aşk sahneleri yüzünden TikTok'ta yasaklandı.

Bu açıklamayı yapmak bile çok üzücü. Çok eğlenceli, samimi, kadınların yaşadıklarını gerçekçi bir dille anlatan romantik komedi türünde bir dizi çektik. Umarım bir gün kadın oyuncular da erkek oyuncular gibi ahlak bekçiliği ve mahalle baskısına maruz kalmadan hayatlarına devam edebilir. Bu dünyada hepimiz aşk sahnelerinin eseriyiz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

OYUNCU KADROSU

BKM yapımı olan Esas Oğlan dizisinin geniş oyuncu kadrosunda Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Evren Duyal, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Mert Yavuzcan, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Sena Vurgun, Yağızcan Konyalı ve Yılmaz Bayraktar gibi isimler yer alıyor.

Senaryosunu Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk’ün birlikte kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Şenol Sönmez üstleniyor.

Hadise'nin 8 bölümlük dizi için 10 milyon TL'ye el sıkıştığı iddia edilmişti.

“Esas Oğlan”, 22 Kasım’da Türkiye’nin önde gelen dijital platformu GAİN’de yayınlanacak.