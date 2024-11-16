Esas sorun, Cumhur İttifakı’dır

Dertleri ne terörü önlemek, ne ülkenin birliğini pekiştirecek adımlar atmak. Vatan millet meselesi dedikleri şey, Erdoğan’ı hayat boyu iktidarda tutmaktan başka bir şey değil. Onun dışında her şey bu amaca hizmet eden bir malzeme.

Bahçeli’nin çağrısı toplumda öyle bir etki bıraktı ki Türkiye hâlâ o şoku üzerinden atamadı. İnsanlara, ‘bir terörist, kanlı bir katil Meclis’e nasıl davet edilir’ bir türlü izah edemiyorlar. İzahı da yok zaten, elli sene üst düzey siyaset yap bulduğun çözüm bu olsun. Ağlanacak hâlimize gülüyoruz.

Bazı gazetecilerin ve Erdoğan tapıcılarının iddia ettiği gibi bu Erdoğan’dan habersiz yapılmış bir çağrı değil. Nitekim AKP sözcüsü, MHP ile tam mutabakat hâlinde olduklarını söyledi. Bahçeli’nin sözleri ile kayyum atamaları tamamen rol dağılımıdır. Birlikte hazırlanmış bir projedir, aralarında bir ihtilaf olduğunu düşünmüyorum.

Ekonomi batık durumda, Şimşek’ten giderek umutlar tükeniyor, CHP erken seçim istiyor. Bu sefalet ve hayat pahalılığı ile 3,5 yıl daha devam etmek mümkün değil. 2023 genel seçimlerini Altılı Masa’nın altında PKK var iftirasıyla kazandılar, şimdi Apo ile seçim kazanmak istiyorlar. PKK yeni mevziler kazanırmış, güvenlik güçlerinin moral motivasyonu bozulurmuş umurlarında değil. Onların umurlarında değil ama teröre evlatlarını verenler de sesini yükseltmiyor, böyle yapacaktınız da çocuklarımızı niye ölüme gönderdiniz diye sormuyorlar.

Şu ana kadar bu akıl almaz davete en net ve etkili tepkiyi İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu gösterdi. Karşılığını hemen anketlerde aldı. Daha da alacağını umuyorum. İYİ Parti kurmayları üye sayısındaki artışın hızlandığını söylüyorlar. İYİ Parti her tür bölücülüğe karşı milletin hukukunu koruyan sağlam bir kaledir. Bu süreçte Özgür Özel’in tavrı CHP’ye bu meselede güvenilemeyeceğini gösterdi. Kayyum atanmasına karşı çıkmak ayrı şey, HDP ile aynı karede olmak ayrı şey. Millet o fotoğrafa oy vermez.

Erdoğan iktidarı birçok politik hata yaptı, senelerce temizlenmeyecek yanlışlara imza attı, hâlâ da aynı çizgide devam ediyor. Her politik hata bölücülere yarıyor. Bugün artık Türkiye’nin temel sorunlarından biri bizzat Cumhur İttifakı’dır. Ve bu öyle bir sorundur ki hem diğer sorunları büyütmekte hem de yeni siyasetlerin önünü tıkamaktadır. Sorunlarımızın çözümü büyük oranda Cumhur İttifakı’nın demokratik yollarla iktidardan uzaklaştırılmasına bağlıdır. Bu sorun çözülmedikçe hiç bir sorunumuz çözülemez!