Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Esad'ın zehirlendiği iddialarına yanıt verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da Arap ülkeleri gazetecileriyle bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, ABD Başkanı Trump'ın Gazze ile ilgili planını "masada olan en iyi şey" olarak değerlendirdiklerini ancak bu planın Filistin meselesini ortadan kaldırmasını öngörmediğini belirtti.

ESAD ZEHİRLENDİ Mİ?

Suriye'de geçen yıl devrilen Beşar Esad'ın Moskova'da zehirlendiği yönündeki iddiayı da değerlendiren Lavrov, Esad ve ailesine insani nedenlerle sığınma sağladıklarını belirterek, "Esad'ın başkentimizde hayatını sürdürülmesiyle ilgili herhangi bir sorun yok" dedi.