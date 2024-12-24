Eşcinsel çift evlat edindikleri 2 erkek çocuğuna tecavüz etti. Her satırı iğrenç! Dehşet evinde dünyayı ayağa kaldıran olay...

ABD'deki dehşet evinde 2 yetişkin erkekle 2 erkek çoğunun ilişkisi ülkeyi ayağa kaldırdı. Her satırı mide bulandıran olaylar zinciri 'bu kadar iğrençlik olamaz' dedirtti.

Walton County Şehri'nde yaşayan 34 yaşındaki William Zulock ve 36 yaşındaki Zachary Zulock adlı Gürcistan uyruklu 2 eşcinsel evlendi. Hayatlarına renk katmaya karar veren Zulock çifti 2018 yılında o dönem beş ve üç yaşlarında olan 2 erkek çocuğunu Hristiyan Gereksinimliler Kurumu'ndan evlat edindi.

Atlanta'nın banliyösünde varlıklı bir yaşam tarzını sergileyen ikili, sosyal medyada ideal bir aile yaşamı sürdüklerini fotoğraflarla belgeleyip görüntüleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

ÇOCUKLAR CİNSEL İLİŞKİYE ZORLANDI

William bir devlet müşteri hizmetleri merkezinde, Zachary ise bir bankada çalışıyordu. Mesai bitiminde soluğu 900 bin dolarlık evlerinde alıyordu. Çocuklarıyla vakit geçirme anlarını ve lüks yaşam tarzlarının fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşıyorlardı. Mutlu ve sevgi dolu bir aile imajı çizmeyi ihmal etmiyorlardı.

Kısa bir süre sonra cinselliğin "C"sini bilmeyen çocukları aralarına alarak ilişkiye girmeye başladılar. Bu olay senelerce sürdü. Yaşıtları oyun oynayıp eğlenirken, çocuklar sapkın 2 adamın istekleri doğrultusunda hareket etmeye zorlanıyorlardı.

VİDEOYA ÇEKİP PAYLAŞTILAR

Artık çocuklar yavaş yavaş büluğ çağına gelmişlerdi. Gay çift ise suratlarındaki maskeyi çıkartıp gerçek yüzlerini ortaya koydu. Şu an 12 ve 10 yaşındaki evlatlık oğullarıyla zorla ilişkiye girmeye başladılar.

Çift, hemen hemen her gün gerçekleşen cinsel istismarı olayını filme alarak pedofili pornografisi oluşturdu.

Kendilerini sosyal medyada sevgi dolu aile olarak tanıtmaya devam eden adamlar görüntüleri sapkın bir pedofili şebekesindeki diğer insanlarla paylaşmaya başladılar.

EVE ŞOK BASKIN

Walton County'deki bir IP adresi, çocuk cinsel istismarı materyali (CSAM) yüklediği gerekçesiyle işaretlendi. Yetkililer, yüklemelerin yapıldığı evi tespit ettiler ve evi gözlem altına aldılar.

Evi kamerayla 24 saat izlemeye başladılar. Hem 2 adamın hem de çocukların her anı kayda alınıyordu. Grafik mesajlar ve tacizi belgeleyen videolar da dahil olmak üzere yedi terabayttan fazla suçlayıcı kanıt elde edildi.

Ancak soruşturmacılar bu sahtekarlığın ardında yıllarca süren akıl almaz bir istismarın olduğunu ortaya çıkardılar. Korkunç istismarın, çocukların henüz üç ve beş yaşlarındayken gerçekleştiği tahmin ediliyor.

GÖZALTINA ALINDILAR

Beklenenden çok fazla görüntü çeken ekip, durumu amirlerine raporladı. Amirlerinin de durumu müdürlerine bildirmesi üzerine William Zulock ve Zachary Zulock gözaltına alınırken, 2 çocuk da kurtarıldı.

Bir zamanlar eşcinsel toplumun öncülerinden biri olarak tanınan bir çift, evlat edindikleri iki oğullarına yönelik iğrenç cinsel istismardan hakim karşısına çıktılar.

Savcıların "dehşet evi" olarak tanımladığı eylemleri ülkede şok ettisi yaşattı. Bu olay LGBTQ topluluğunda öfke dalgaları yaratmasına neden oldu.

Suç ortaklarından Hunter Lawless, polise, Zachary Zulock'un kendisine o gece oğluna cinsel istismarda bulunacağını söyleyen ve grafik görüntüler içeren bir mesaj gönderdiğini söyledi. Lawless olaydaki rolü nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yetkililer ayrıca çifti, davadaki rolü ve davayla ilgisi olmayan suçlardan dolayı 60 yıl hapis cezası alan Luis Vizcarro-Sanchez adlı bir başka pedofiliyle de ilişkilendirdi.

100 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİLER

Bölge Savcısı Randy McGinley, çiftin suçlarının derinliğini "Olabilecek en karanlık" olarak nitelendirdi.

34 yaşındaki William Zulock ve 36 yaşındaki Zachary Zulock, geçen hafta şartlı tahliye imkanı olmaksızın 12 ve 10 yaşındaki evlatlık oğullarına korkunç tecavüzden dolayı 100'er yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

Çift, ağırlaştırılmış livata, çocuk tacizi, ensest ve çocukların cinsel istismarı da dahil olmak üzere birden fazla suçlamayı kabul etti.

McGinley, "Bu iki sanık gerçekten de bir korku evi yarattılar ve son derece karanlık arzularını her şeyin ve herkesin üstünde tuttular. Ama onların ahlaksızlığı, adalet için mücadele edenlerin kararlılığıyla boy ölçüşemezdi." dedi.

KIZ ÇOCUK DA EVLAT EDİNMEK İSTEMİŞLER

Yargıç Jeffrey L. Foster, Zulock'ların hapiste ölmelerini garanti altına almak için azami cezayı verdi. Her iki adam da şartlı tahliye imkanı olmaksızın 100'er yıl hapis yatacak, ardından ömür boyu denetimli serbestlik altında kalacak.

Dava aynı zamanda evlat edinme prosedürleri üzerinde de incelemelere yol açtı. Zachary Zulock daha önce 2011 yılında başka bir çocuğa cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.

İddialara rağmen çift, artık faaliyette olmayan All God's Children adlı kuruluş aracılığıyla erkek çocuklarını evlat edinmeyi başardı.

Zulock çifti, 2021 yılında iki yaşında bir kız çocuğunu evlat edinmek istedi ancak başvuruları reddedildi.

Çocuklar şu anda koruyucu bakım altında ve yetkililer iyileşmeleri için destek sağlamaya çalışıyor.