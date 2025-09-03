Eşcinsel olduğunu açıklamıştı! Ünlü oyuncu, kız arkadaşıyla evlendi

Kaynak: Haber Merkezi
Geçen yıl eşcinsel olduğunu açıklayan Oyuncu Chloe Grace Moretz kız arkadaşı manken Kate Harrison ile evlendi.

Birçok başarılı yapımda rol alan Chloe Grace Moretz ve bir yıldır birlikte olduğu 34 yaşındaki manken Kate Harrison, sade bir törenle evlendi.

Moretz, düğünden bir süre önce açıklamada, düğünle iglili "Balık tutma olacak, ata binme olacak, poker olacak." açıklamasıyla dikkat çekmişti.

"KATE VE BENİM SEVDİĞİMİZ..."

Moretz'in açıklaması şöyle:

"Düğünle ilgili sevdiğim kısım Kate ve benim sevdiğimiz şeyleri orada olacak davetlilerle paylaşmak. Balık tutma olacak, ata binme olacak, poker olacak.”

Çift, düğünde ve sonrasında düzenlenen partide Louis Vuitton imzalı kıyafetler giydi.

