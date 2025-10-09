YENİÇAĞ - Artvin / Nurbay Usta

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Sugören Mahallesi’nde çatıda yuva yapan yüzlerce arı, alçıpanın çökmesiyle eve doldu.

Özel ilaçlama firması müdahale etti; aile 15 bin TL ücret talep edildiğini söyledi

Hopa’ya bağlı Sugören Mahallesi’nde, Yaşar ve Emine Sarı çiftinin oturduğu binanın tavanı ile teras arasındaki alçıpan bölümünde yuva yapan yabani arılar, alçıpanın çökmesine neden oldu. Çökme sonucunda yüzlerce eşek arısı evin içine dolarken, çift saatlerce evden çıkamayarak büyük panik yaşadı.

Olay, Yaşar Sarı’ya ait altı katlı binanın teras katında gerçekleşti. İddiaya göre çatıda bir süredir yuva yapan arılar, ürettikleri balın ağırlığı ve nem nedeniyle alçıpanı zayıflattı; alçıpanın çökmesiyle arı sürüsü aniden içeri aktı. Arıların saldırısı üzerine Yaşar ve eşi Emine Sarı, önce mutfağa, ardından balkona sığındı.

70 yaşındaki Yaşar Sarı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Hanımla mutfakta oturuyorduk, birden arı sesi geldi. Alçıpan çöktü, arılar bir anda evin içine doldu. Kapıların altından bile içeri girip bize saldırdılar. Ben yüzde 90 engelliyim, eşim beni zorla balkona götürdü. Saat 11.00’den akşam 17.00’ye kadar evde mahsur kaldık. Telefonla sağa sola yardım istedik ama kimse gelmedi.”

Aile, kısa süre sonra gelen kişilerin kamu görevlisi olmadığını, özel bir ilaçlama firmasından ekip olduğunu öğrendiklerini ifade etti. İlaçlama yapıldıktan sonra ekipten 15 bin TL ücret istendiğini söyleyen Sarı, ücretlendirme konusunda kendilerine önceden bilgilendirme yapılmadığını iddia etti.

Eşek arılarının saldırısına uğrayan Emine Sarı da yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kapıdan arı giriyor, vuruyorum yine geliyor. İçeride ne yemek var ne su; lavaboya bile gidemedik. Akşamüstü iki genç geldi, giysilerini giyip ilaçlama yaptılar ama çok uzun sürdü. Eşim engelli, çaresiz kaldık. Ertesi sabah oğlum çatıya çıktı, spatula ile yuvaları düşürdü. Beş-altı tane yuva vardı.”

Oğulları 48 yaşındaki Erhan Sarı ise çatıda yaklaşık 10–15 büyük yuva bulduğunu ve spatula ile bunları çuvala doldurduğunu belirtti. Erhan Sarı, arıların normal arılardan çok daha büyük olduğunu ve sayı olarak binleri bulduğunu aktardı.

Aile, olayın ardından evde hâlâ tedirgin olduklarını ve benzer tehlikelerin önlenmesi için yetkili mercilerin acil durumlara karşı daha hazırlıklı olmasını talep ediyor. Yaşar Sarı, “İhbar ettik, yardım bekledik; ama gelenlerden para istendi. Bizim gibi yaşlı insanlar ne yapsın?” diyerek tepkisini dile getirdi.