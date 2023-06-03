Eşek otu böbrek taşlarının düşürülmesine birebir

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Böbrek taşlarının düşürülmesine yardım eden eşek otunun faydaları dikkat çekti.

BÖBREK TAŞI NEDİR?

Böbrekler, yaşamın devam edebilmesi için atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Öte yandan vücut için gerekli olan bazı maddeleri filtre ederek bunların seviyelerini ayarlamak gibi bir görevi de bulunan böbreklerde bu görevle ilgili mekanizmadaki sorunlara bağlı olarak böbrek taşları oluşabilmektedir.

Bu mekanizmaların neden bozulduğu halen net olarak bilinmese de taş hastalığının beslenmeden genetiğe, yaşanılan coğrafyadan cinsiyete kadar çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Bazen uzun süre herhangi bir belirti göstermeyen bu taşlar kimi zaman idrar yoluna düşerek hastaların dayanılmaz ağrılarla sağlık kuruluşlarına başvurmasına neden olabilmektedir.

EŞEK OTU NASIL KULLANILIR?

Eşek otunun kökü kaynatılır ve suyu içilir. Ayrıca yaprak ve gövdesi kaynatılıp suyu içilirse öksürüğe iyi gelir. Eşek otunun kökü kaynatılarak pek çok sağlık problemine çözüm bulunabilir. Diğer bütün yabani otlarda olduğu gibi eşek otunu kullanırken dikkatli olmak gerekir.