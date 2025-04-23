Eşekler Bodrum trafiğini felç etti

Kaynak: İHA

Bodrum’da Torba Kavşağı’nda karayoluna çıkan iki başıboş eşek trafiği felç etti. Yaklaşık 300 metre yolda ilerleyen eşekler, ormana kaçtı. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Bodrum-Milas yolunda saat 13.30 civarında yaşanan olayda, sahipsiz olduğu düşünülen iki eşek, karayoluna girerek yan yana yürümeye başladı.

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Eşeklerin yolda ilerlemesi, sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar ani fren yapmak zorunda kalırken, bazı sürücüler ikaz lambalarını yakarak arkadan gelenleri uyardı.

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Korna seslerine aldırmayan eşekler, yaklaşık 300 metre boyunca karayolunda yürüdü.

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Eşekler, bir süre sonra ormanlık alana yönelerek gözden kayboldu. Trafikte tehlikeli anlara yol açan bu olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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