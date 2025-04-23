Eşekler Bodrum trafiğini felç etti

Bodrum-Milas yolunda saat 13.30 civarında yaşanan olayda, sahipsiz olduğu düşünülen iki eşek, karayoluna girerek yan yana yürümeye başladı.

Eşeklerin yolda ilerlemesi, sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar ani fren yapmak zorunda kalırken, bazı sürücüler ikaz lambalarını yakarak arkadan gelenleri uyardı.

Korna seslerine aldırmayan eşekler, yaklaşık 300 metre boyunca karayolunda yürüdü.

Eşekler, bir süre sonra ormanlık alana yönelerek gözden kayboldu. Trafikte tehlikeli anlara yol açan bu olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.