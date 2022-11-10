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  • Ünlü Ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı. Eşekler merdiveni içgüdüsel olarak bilimsel çıkıyorlar.

Ünlü Ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı. Eşekler merdiveni içgüdüsel olarak bilimsel çıkıyorlar.

Ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı hayvanların içgüdüsel olarak bulduğu çözümlerden insanoğlunun her zaman ders aldığı söylenebilir mi sorusunu yöneltti. Eşekler merdiven çıkarken güçlerini ekonomik kullanarak, ders verdi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 11:38
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Eşekler merdiveni içgüdüsel olarak bilimsel çıkıyorlar. Mustafa Sönmez paylaştı. Milyonları ilgilendiren kararlar neden bilimsel alınmıyor

Ünlü Ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı. Eşekler merdiveni içgüdüsel olarak bilimsel çıkıyorlar.
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Dik bir merdiven. Eşeklerin sırtlarında yük önlerinde de dik bir medivene var. Güçlerini ekonomik kullanmaları lazım. Onlar da tıpkı öyle yaptı. Kendilerince sorunu hem bilimsel hem de ekonomik olarak çözdü. 

Merdivenleri eşekler öyle bir çıktı ki, döne döne. Güçlerini iktisadi olarak kullanıp, sorunu çözdü. İşte bu görüntüyü ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı ve eşeklerin nasıl ders verdiğini söyledi. İşte Mustafa Sönmez'in paylaşımı:

"Hayvanların içgüdüsel olarak buldukları doğru çözümlerden insanoğlunun her zaman ders aldığı söylenebilir mi?

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