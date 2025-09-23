Esen Gök’ün ’Sahra’ filminde rol aldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olan ve intiharı ile ülkeyi yasa boğan Esen Gök'ün, Mardin'de çekilen korku filmi türü olan 'Sahra'da 'falcı ve büyücüyü' oynadığı ortaya çıktı.

Olay, 19 Temmuz'da İstanbul'un Bakırköy ilçesi Osmaniye Mahallesi Fildamı Sokağı'ndaki bir sitede yaşandı. Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ten haber alamayan yakınları Gök'ün evine gitti. İçeri giremeyen yakınları ulaşamadıkları ve hayatından endişe ettikleri Gök için polise ihbarda bulundu.

Çilingir yardımı ile daireye giren polis ekipleri Esen Gök'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan otopside Gök'ün vücudunda darp, kesi izi olmadığı, ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleştiği, ölümün ası sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu bildirildi.

2023 yılında çekilen filmde Esen Gök'ün kamera arkasında çok keyifli olduğu filmde ise usta bir oyunculuğa büründüğü görülüyor. Filmde falcı ve büyücü olarak izleyenlerin karşısına çıkan Esen Gök, repliğinde "Bu bir büyü kitabı, onlardan birine dokunduysan sana bir ruh musallat olmuş olabilir. İstemeden de olsa kendine büyü yapmış olabilirsin. En başından beri bunun olabileceğini sen de biliyordun. Benim kalbimde sevgi ve pişmanlık yok. Babasından sevgiyi miras alamayan kadınların pek fazla seçeneği olmuyor. Ben doğduğum için annem intihar etti. Ben yeryüzüne gelmiş bir cezayım. Benden iyi olmamı bekleme" ifadelerini kullanıyor.



FİLM ÇEKİMİ SONRASI 'HEYECANLIYIZ' PAYLAŞIMI

Gök'ün film çekiminin ardından yapımcı ve oyuncuların bulunduğu whatsapp grubuna "Heyecanlıyız", "Hepimiz için güzel ve su gibi aksın, görüşmek üzere, iyi akşamlar" yazdığı görüldü.