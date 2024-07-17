Esenboğa Havalimanı göle döndü. Ankara'yı sağanak vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Esenboğa Havalimanı göle döndü. Ankara'yı sağanak vurdu

Ankara'da meydana gelen şiddetli sağanak, Esenboğa Havalimanı'nı adeta göle çevirdi. Araçlar havalimanında ilerlemekte güçlük çekti.

Ankara’da öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Esenboğa Havalimanı göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ankara için kuvvetli sağanak uyarısının ardından başkentte bastıran yağmur yolları ve caddeleri göle çevirdi. Başkentin birçok noktasında vatandaşlar kapalı mekanlarda beklemek zorunda kaldı.
ARAÇLAR YOLLARDA İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Şiddetli yağmura trafikte yakalanan vatandaşlar ise göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bastıran sağanak sonrası Ankara’nın Akyurt ilçesinde bulunan Esenboğa Havalimanı göle döndü. Araçlar havalimanında ilerlemekte güçlük çekti.

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