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Esenboğa Havalimanı işletme hakkı için ihale

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik işletme haklarıyla ilgili işi ihale düzenlenecek. Açıklama Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden geldi

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 14:45
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Esenboğa Havalimanı'nda işletme hakkı ihalesine çıkılıyor

Esenboğa Havalimanı işletme hakkı için ihale
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ) Ankara Esenboğa Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımlar yapılması ve işletme haklarıyla ilgili işi ihaleye çıkardı. Geçici teminatın 10 milyon Euro olarak belirlendiği ihalede teklifler 20 Aralık 2022’ye kadar verilebilecek.

Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek ihale kapsamında; iç/dış hatlar, CIP, genel havacılık terminalleri ve mütemmimleri işletme hakkı kiraya verilecek. Yine ihale kapsamında kapasite artırımına yönelik ilave yatırımlar yer alacak.

İhale teminatı olarak, TL, bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Hazine tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ) Ankara Esenboğa Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımlar yapılması ve işletme haklarıyla ilgili işi ihaleye çıkardı.

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