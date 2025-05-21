Esenler Belediyesi'nde bahar temizliği mi, tasfiye dalgası mı?

Esenler / Serkan Basut

Geçtiğimiz günlerde Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Başkan danışmanı Mehmet Kaya’nın görevden alınmasının ardından şimdi de Belediye Basın Yayın Danışmanı Hüseyin Akman’ın görevden alındığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

26 yıl boyunca Esenler Belediyesi’nde görev yapan Akman, yaptığı açıklamada, "Belediyedeki çalışma hayatımı sonlandırarak emeklilik sürecine geçtim. Bu kararı başkanımız Mehmet Tevfik Göksu ile görüşerek aldım" ifadelerini kullansa da, kulislerde konuşulanlar bu açıklamanın ötesinde.

KIYIMIN BAŞROLÜ KİM?

Edindiğimiz bilgilere göre, daha önce Kalem Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Murat Selim Kurt’un görevden alınmasıyla başlayan bu süreç, hız kesmeden devam ediyor. Aynı kaynaklar, bu görevden almaların arkasındaki ismin AK Parti içinden Abdullah Aksu olduğunu iddia ediyor. Belediye kulislerinde “asıl karar verici kim?” sorusu sıkça sorulmaya başlanmış durumda.

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ'NDE NE OLUYOR?

Daha da dikkat çekici bir gelişme ise İmar Müdürlüğü'nde yaşanıyor. İddiaya göre burada da bazı personelin iş akitleri tazminatsız bir şekilde feshedildi. Bu ciddi iddia kamuoyunda “Bu personellerin suçu ne? Yolsuzluk mu, yoksa tasfiye mi?” sorularını gündeme taşıdı.

BELEDİYEDE YOLSUZLUK İDDİALARI: GERÇEK Mİ, DEDİKODU MU?

Kamuoyuna yansıyan ancak yetkililerce doğrulanmayan bir başka önemli iddia ise, belediyede geçmişte yapılan bazı yolsuzlukların, emekli bir personel tarafından doğrudan Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya aktarıldığı yönünde. Bu iddialar doğruluğu teyit edilemese de, böylesine önemli suçlamalar karşısında belediyeden tek bir açıklama dahi yapılmaması manidar.

ESENLER BELEDİYESİ NEDEN SUSKUN?

Soru şu: Esenler Belediyesi’nde neler oluyor? Neden bu görevden almalarla ilgili kamuoyuna açık ve net bir açıklama yapılmıyor? Halkın vergileriyle dönen bir kurumda yaşanan bu gelişmeler, sadece kurum içi meseleler midir? Yoksa kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken, daha derin yapısal sorunlar mı söz konusu?

Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya soruyoruz:

Görevden almalara ve istifalara dair kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapacak mısınız?

Bahsi geçen yolsuzluk iddialarına dair bir inceleme başlattınız mı?

İmar Müdürlüğü'ndeki işten çıkarmalar hangi gerekçeye dayanıyor?

Vatandaş, şeffaflık istiyor. Belediyede neler olduğunu öğrenmek Esenler halkının en doğal hakkı. Kamu kaynaklarının ve halkın güveninin söz konusu olduğu böyle bir dönemde, suskunluk çözüm değil, daha büyük şüpheler doğurur.

Esenler kamuoyu, belediye yönetiminden artık sessizlik değil, hesap bekliyor.