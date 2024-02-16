ESENLER KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 16 Şubat 2024 / 00:01

T.C

İLANEN TEBLİĞ



18/07/2023 – 15.01.2024 Tarihleri arasında Esenler Trafik Denetleme Büro Amirliği sorumluluk alanı içerisinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. maddesine istinaden araçların tescil plakalarına kesilen ve ilgililerine tebliğ edilemeyen 222 (İki Yüz Yirmi İki ) adet Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları 26/01/2024 ile 26/02/2024 tarihleri arasında, otuz (30) gün süreyle Esenler Trafik Denetleme Büro Amirliği’nde (Havaalanı Mah. Köyiçi Cad. No:2 Esenler/İstanbul) listeler halinde askıya asılmıştır.

Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.

